Vluchtelingenwerk voert actie 20 maart 2018

02u38 0 Kortrijk Vluchtelingenwerk Vlaanderen voerde maandag actie in Kortrijk. Enkele verkeersborden aan de rand van de bebouwde kom kregen stickers opgekleefd met daarop de vraag 'gastvrij?'.

"Officieel mag dit niet, maar we hebben het voor een keer oogluikend toegestaan", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Vluchtelingenwerk Vlaanderen daagt zo Kortrijk en zijn inwoners uit om deel te nemen aan de vijfde editie van 'gastvrije gemeente'. De campagne gaat op zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen. Kortrijk hinkt met twee initiatieven achterop, want in Brugge staat de teller al op vier en in Leuven zelfs op twaalf. In Kortrijk registreerde De Stroate een gastvrije actie. De hiphopacademie in Cinépalace in de Zwevegemse-straat houdt workshops om de zelfontplooiing van jongeren te bevorderen.





De Stroate doet extra moeite om jongeren met een vluchtverhaal te betrekken en een perspectief te geven. Wie een gastvrij initiatief neemt, kan dat voor 31 maart op de campagnewebsite www.gastvrijegemeente.be laten registeren. (LPS)