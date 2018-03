Vlasvrienden sponsoren aankoop babybed 13 maart 2018

De 'Vrienden van het Vlas' bliezen op vrijdag 2 februari verzamelen op een nieuwjaarsreceptie in de kroonzaal van museum Texture in Kortrijk. De vrienden sponsorden in 2017 de aankoop van het nieuwe museumstuk De Cocon. Het ecologisch babybedje heeft de vorm van een ei en is uit vlascomposiet gemaakt, waardoor de lichte mand schokken kan opvangen en geluid kan dempen. De mand is ook omvormbaar tot een muurfauteuil voor kinderen. De Cocon is ontworpen door Virginie Breton, stichtster van het Franse meubelbedrijf Bbdor. De Cocon won de prestigieuze prijs Prix Janus de l'Industrie 2015 van het Institut Français du Design.





(LPS)