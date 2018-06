Vlasvelden zorgen opnieuw voor lila kleurenpracht 23 juni 2018

In de vlasstreek bij uitstek rond de Leie zorgen vlasvelden dezer dagen opnieuw voor mooie taferelen. De bloeiende vlasbloempjes toveren een blauwe of lila kleurenpracht tevoorschijn. Onder meer in Heule en Lendelede staan de vlasvelden in bloei.Volgens het departement Visserij en Landbouw Vlaanderen zijn er dit jaar in Vlaanderen 1.128 vlasvelden, een lichte daling in vergelijking met vorig jaar.





Museum Texture in Kortrijk zorgde op www.vlasveldeninvlaanderen.be voor een overzicht. Er zijn ook fietsroutes langs de vlasvelden uitgetekend. Alvast een tip om te genieten van het voorspelde zomerweer volgende week.





(LSI)