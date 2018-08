Vlastreffen op Leieboorden... maar toch ook weer niet 27 augustus 2018

02u33 1 Kortrijk De 29ste editie van het Vlastreffen bleek een voltreffer. 1.600 motards vertrokken 's morgens uit Kortrijk, 2.800 kwamen er 's avonds aan. Onderweg sloten dus nog heel wat extra motorrijders bij de colonne aan. De start en aankomst was op de vernieuwde Leieboorden, maar er werd niet met motors gereden op de pas vernieuwde trekpleister.

"Nu de Leieboorden prachtig vernieuwd zijn, leek het ons een leuk idee om ons evenement daar in te richten", zegt bestuurslid Jelle Vandecasteele.





"Vooral aangezien de Broeltorens in ons logo staan. De inschrijvingen vonden daar plaats, en na afloop konden onze deelnemers er enkele standjes bezoeken en genieten van een drankje en optredens in ons motorfeestdorp. Gereden hebben we er echter niet. De stad had dat liever niet, en zelf wilden we ook het risico niet lopen dat de nieuwe Leieboorden besmeurd zouden worden met olievlekken. We zijn langs de Onze Lieve Vrouwestraat, de Grote Markt en de Leiestraat naar de Dam gereden, waar de motoren werden geparkeerd."





Het bestuur van het Vlastreffen telt sinds dit jaar enkele nieuwe krachten.





"Het was heel druk, maar alles is goed verlopen, en we zijn bijzonder tevreden over de samenwerking met de stad."





De opbrengst van het treffen gaat naar het goede doel, onder meer De Korf uit Kortrijk, een instantie voor Bijzondere Jeugdbijstand. De organisatie belooft alvast een 'specialleke' voor de 30ste editie volgend jaar. (JME)