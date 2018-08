Vlastreffen mikt op 2.000 motards 24 augustus 2018

De 29ste editie van het motortreffen Vlastreffen gaat voor 2.000 motards.





Vanavond om 19 uur is er al een nocturne op de Grote Markt. Het Vlastreffen zelf is op zondag 26 augustus, op de verlaagde Leieboorden. Inschrijven kan op zondag tussen 8 en 11 uur, aan de Budascoop. Wie de deelnameprijs van 10 euro betaalt, steunt goeie doelen De Link, De Korf en Poverello, krijgt een Vlastreffen-pin en -sticker en drie dranktickets en kan genieten van een gratis depannagedienst in geval van panne. De tocht trekt richting Poperinge en Izegem. Een defilé en aankomst zijn zondag om 16.30 uur.





De motards rijden het centrum binnen via de Groeninge- en Onze-Lieve-Vrouwestraat en rijden via de Grote Markt, Leie- en Budastraat en Dam naar de Broeltorens en Broelkaai. Meer informatie op www.vlastreffen.be. (LPS)