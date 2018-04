Vlastreffen mag Leieboorden niet vervuilen 18 april 2018

De deelnemers van de motorrit Vlastreffen mogen de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens niet vervuilen of beschadigen. Gebeurt dat toch dan draaien de organisatoren voor de opkuis- of herstelkosten op. Dat bleek in de gemeenteraad, na een vraag van oppositieraadslid Carol Leleu (CD&V).





"We maken een gebruiksovereenkomst met het Vlastreffen op", stelde schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). "Inschrijven voor het Vlastreffen gebeurt op zondag 26 augustus in de Budascoop, waarna de motards via de Dam vertrekken. Ze mogen niét stoppen op de Broelkaai. En wanneer ze weer in Kortrijk aankomen, rijden ze via de Gezellestraat en Broelbrug naar de Dam, waar ze parkeren. Ook dan mogen ze niét stoppen op de verlaagde Leieboorden. Er zal wel een prijsuitreiking zijn op een podium op de Leieboorden. En standjes voor motards en toeschouwers, samen met de horeca", aldus Detavernier.





De ploeg van het Vlastreffen is versterkt. Nieuw zijn Joachim Foubert, Jelle Vandecasteele en Maarten Verhaeghe. Bruno Vanhee keert terug. Regnier Bultinck en Delphine Vanneste delen het voorzitterschap. De opbrengst van het Vlastreffen gaat altijd naar enkele goeie doelen. De motorrit is aan een 29ste editie toe en is meestal goed voor ruim 2.000 deelnemers. Alle info staat op de Facebookpagina van het Vlastreffen. (LPS)