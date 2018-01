Vlastreffen deelt 10.000 euro uit 02u34 1 Foto Johan Anckaert

De organisatoren van de motorrit Vlastreffen schenken 10.000 euro weg. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk krijgt 6.500 euro.





De vzw Developing Association for Active Volunteers (DAAV) die zich inzet voor de straatjeugd in India en Poverello, waar kansarmen dagelijks een warme maaltijd krijgen voor 1 euro, krijgen elk 1.500 euro. Leefboerderij De Kanteling in Herzele ontvangt 500 euro. De cheques werden overhandigd in Moto Reflex in Kortrijk.





(LPS)