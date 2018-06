Vlasmarkt wordt leefbaarder en gezelliger 21 juni 2018

02u38 1 Kortrijk De Vlasmarkt krijgt een heraanleg. Zo verdwijnen de fontein en de zitbanken. De werken worden voor eind juli uitgevoerd. Er was ook een overleg tussen omwonenden en horecabazen over geluidshinder. Er zijn nu geen klachten meer.

Het horecaplein met cafés Gainsbar, Ziggy en Vera krijgt een nieuwe look. De fontein met bijhorende betonnen constructie en de verloederde zitbanken verdwijnen. "Ze trekken zwerfvuil aan", zegt gebiedswerker Thorin Levecque. "We plaatsen een persvuilbak, waar afval zoals pizzadozen in kan. De Vlasmarkt krijgt afgebakende zones waar terrasjes netjes op een lijn staan."





Pingpongtafel

"Leuk: er komt een pingpongtafel in de vorm van een olifant op het plein. Die pingpongtafel, een ontwerp van de gerant van café Gainsbar, wordt momenteel gemaakt door de creatieve vzw Bolwerk. Wie wil tafeltennissen, zal palletjes kunnen krijgen in Gainsbar. We maken verder afspraken met de horecabazen over de netheid op de Vlasmarkt. En er is een overleg geweest tussen de horecabazen en buurtbewoners, na klachten over geluidsoverlast. De voorbije drie maanden waren er geen klachten meer. Het is een proces dat we van kortbij blijven opvolgen. We vragen aan klanten en aan bezoekers met honden om die niet los te laten rondlopen op de Vlasmarkt. Later worden ook nog de bomen op de Vlasmarkt gesnoeid."





Paaltjes en camera

Ook opvallend: er komen paaltjes op de hoek van de Doorniksestraat met de Vlasmarkt, aan café De Gouden Aap. "Want nu is het vaak zo dat automobilisten aan een te hoge snelheid uit de Doorniksetunnel komen en aan café De Gouden Aap te scherp naar rechts insturen en zo de Vlasmarkt oprijden", zegt Thorin Levecque. "Wat gevaarlijk is voor voetgangers en fietsers." De paaltjes dwingen chauffeurs om correct te rijden.





Tot slot: er komt tegen 2019 nog een extra camera op de Vlasmarkt, met zicht op de aanpalende Lekkerbeetstraat. (LPS)