Vlasmarkt vernieuwt: café Ziggy gered, Gainsbar stelt huisbier voor Ook regularisatie-aanvraag om Hermana herop te bouwen Peter Lanssens

15 april 2019

18u24 0 Kortrijk De Vlasmarkt vernieuwt. Tattoo-artiest Benny Zwertvagher (31) alias Ben’Ink neemt het failliete café Ziggy over. Verder krijgt de gevel van het aanpalende Gainsbar klimplanten. Biercafé Gainsbar lanceert ook een nieuw en fruitig huisbiertje. En er beweegt nog meer op de Vlasmarkt. Waar de aanvraag tot regularisatie om café Hermana herop te bouwen momenteel in behandeling is.

Ziggy, eigendom van brouwerij De Brabandere, was een kleine twee maanden dicht. De vorige uitbater Kenneth Vercamer (26) ging failliet na enkele zakelijke tegenslagen. Benny Zwertvagher, die bij Tattoo Mike werkt tegenover het café, neemt Ziggy over. “Ziggy maakt deel uit van de ziel van de Vlasmarkt”, stelt hij. “Het blijft zoals we het kennen: een alternatief praatcafé met een ‘occasioneel dansje’. De lijst met cocktails blijft ook. Zo serveren we hier nog altijd de beste mojito van de stad, het gevolg van een zakelijk reisje naar Cuba jaren geleden.”

Loungy recreatieruimte

De vorige uitbater Kenneth Vercamer komt voltijds in Ziggy werken. Jannelien Biesbrouck (32), de vriendin van Benny Zwertvagher, helpt in het café. Benny zelf springt meer achter de schermen bij en blijft als tattoo-artiest aan de slag bij Tattoo Mike. Ziggy, ook bekend voor het brede aanbod muziek, wordt momenteel heropgefrist. “Nieuw is een soort loungy recreatieruimte op de verdieping boven het café, met onder meer een darts en een Xbox”, vertelt Benny. “Een extraatje voor de klanten. Er komt verder ook een groot scherm om bijvoorbeeld voetbal op te tonen. En uiteraard blijft het terras voor het café, met plaats voor zo’n zestig mensen. De 20- tot 35-jarigen vormen onze grootste doelgroep, maar iedereen is welkom.” Café Ziggy heropent komend weekend feestelijk: op ‘zotte zoaterdag’ 20 april en op ‘zatte zundag’ 21 april met de ‘you gotta fight for your right to - party’.

Dorstlesser

De buren van Gainsbar juichen de overname van Ziggy toe. “We zijn tevreden dat het café gered is”, zegt Alexander Cheyns (30). “Hoe meer cafés, hoe meer verschillend volk naar de Vlasmarkt komt.” Gainsbar zelf, een café met zo’n honderd biertjes, lanceert nu een eigen huisbier. Een Session IPA met de klinkende naam ‘weet u ma da van ipa’, gebrouwen door DOK Brewing Company in Gent. Een amberkleurige en licht bittere dorstlesser en doordrinker met een alcoholpercentage van 4,5 procent. “Zacht en toegankelijk, met een tropisch fruitige smaak”, zegt Alexander Cheyns. “Van het vat, geschonken in een Gainsbar glas. Ons huisbiertje drinken kost 3,5 euro. We experimenteren graag, samen met collega’s in de brouwwereld. Dat tonen we met ons nieuwe huisbier.”

Sterjasmijn

Ze hebben nog plannen, in Gainsbar: “We zijn onze grijze gevel wat beu. We laten onze gevel tegen eind april met klimplanten bekleden, door de vzw Groene Gevels. We kiezen voor kamperfoelie en sterjasmijn. De bladeren van sterjasmijn zijn interessant omdat ze met de seizoenen meegaan. Zo kleuren de bladeren in de winter soms dieprood. De Vlasmarkt, toch voor zijn terrasjes bekend ook, wordt zo nog aangenamer”, aldus Alexander Cheyns.

Openbaar onderzoek

Er is nog versterking op komst. Waar vroeger frituur De Vlasmarkt zat, komt een nieuw café van brouwerij Haacht, waar onder meer een gamma Super 8-bieren op de kaart zal staan. Er zijn enkele kandidaat-uitbaters. Het is wachten op witte rook en een verdere timing. En dan is er nog café Hermana. Brouwerij Verhaeghe liet enkele maanden geleden werken voor een vernieuwbouw opstarten, tot de voorgevel helemaal gesloopt werd. Dat was niet zo in de vergunning voorzien. De politie liet de werken begin dit jaar stilleggen. Er komt nu wellicht toch een nieuw café, met aandacht voor de authenticiteit van het vorige pand. “De regularisatie-aanvraag, om te mogen heropbouwen, is binnen”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). “Het openbaar onderzoek loopt tot 7 mei. We hopen uiterlijk op 3 juni een uitspraak te kunnen doen.”