Vlasmarkt krijgt extra horecabloed: nieuw café opent in april Met Super 8 bieren op kaart, brouwerij Haacht zoekt nog uitbater Peter Lanssens

16 januari 2019

17u20 0 Kortrijk De Vlasmarkt krijgt extra horecabloed. In het pand waar vroeger frituur De Vlasmarkt zat, komt een nieuw café. Waar onder meer Super 8 bieren op de kaart zullen staan. Brouwerij Haacht zoekt nog een uitbater. De opening van de nieuwe kroeg is in maart of uiterlijk in april voorzien.

Jan Baas sloot tijdens de zomer van 2017 frituur De Vlasmarkt op het gelijknamige plein. Bieren Van de Voorde uit Aalter kocht het pand. De drankencentrale verhuurt het nu aan brouwerij Haacht. Er komt een nieuw café. De inrichting is al een tijdje bezig. “De Vlasmarkt is een alternatieve en hippe buurt, het is een toplocatie”, zegt PR-manager Dieter Van Muylder van Haacht. “Het wordt een toffe zaak, die bij de stijl van de Vlasmarkt past en vooral bierliefhebbers zal aanspreken. Zo gaan we er zeker met ons gamma van Super 8 bieren, een merk dat Haacht zo’n twee jaar geleden lanceerde, uitpakken. Pittige biertjes, met een unieke twist, waar we veel goeie reacties op krijgen”, aldus Van Muylder. Het Super 8 gamma omvat het karaktervol blond bier Flandrien (alcoholgehalte van 6,4 procent), het troebel meergranenbier Saison (4,8 procent), de vlotte doordrinker Export (4,8 procent), het amberkleurige bittere IPA (6 procent) en het verfrissende witbier Blanche (5,1 procent).

Wachten op naam

Een naam voor de nieuwe horecazaak is er nog niet. Haacht wil eerst een uitbater vinden, die het café zelf een naam mag geven. En het concept verder uitwerkt. Haacht wil de nieuwe horecazaak snel openen: in maart of uiterlijk in april van dit jaar al. De Vlasmarkt blijft meer dan ooit een interessant horecaplein.

Van vier naar vijf cafés

Zo wordt café Hermana (vroeger Vera) momenteel ingrijpend vernieuwd in opdracht van brouwerij-eigenaar Verhaeghe uit Vichte. Niets te vroeg. De gevel werd in 2011 gestut. Omdat er problemen waren met de stabiliteit, veroorzaakt door de bouw van een aanpalend flatgebouw. Hermana, bouwvallig en slecht geïsoleerd, is al bijna volledig gesloopt. Waarna de heropbouw kan starten, om in de lente te heropenen. Ook op de Vlasmarkt: het begin 2018 heropende Gainsbar: met een opgefrist en gezellig interieur en zo’n 70 bieren op de kaart. Tussen Gainsbar en Hermana heb je café Ziggy. Tot slot is er in de Doorniksestraat, op de hoek met de Vlasmarkt, sinds de lente van 2016 De Gouden Aap, met een warm en industrieel interieur. Nog ter info: wie interesse heeft om uitbater te worden van het nieuw café van Haacht: tel. 09/375.00.70 of stuur een mail naar vlaanderen@haacht.com.