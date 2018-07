Vlaanderen Zingt... maar pas na voetbalmatch 09 juli 2018

Het evenement 'Vlaanderen Zingt', dat normaal morgen zou plaatsvinden, is verzet naar overmorgen door de voetbal. Nu onze Rode Duivels de halve finale hebben gehaald, zullen veel mensen liever naar die match kijken, redeneren de organisatoren. Vlaanderen Zingt is een zangevenement waarbij bezoekers kunnen meezingen met populaire liedjes. In Kortrijk wordt het georganiseerd op de Groeningekouter. (JME)