Vlaamse Pijl wordt wedstrijd voor jong talent 23 januari 2018

De Vlaamse Pijl wordt een wedstrijd voor jong talent. Dat heeft het bestuur beslist na een sabbatjaar. De wedstrijd keert daarmee terug naar zijn roots, want tot in 2013, vóór de Vlaamse Pijl een onderdeel werd van de Driedaagse van West-Vlaanderen, was de wedstrijd er ook één voor jonge beloftevolle renners. Begin 2016 overleed Philippe Vandendorpe, de voorzitter en belangrijke trekker van de Vlaamse Pijl. De editie van 2016 ging nog gewoon door zoals gepland, en zoals Vandendorpe die nog mee had georganiseerd. Vóór de editie van vorig jaar besloot de organisatie van de Driedaagse van West-Vlaanderen echter een ééndagswedstrijd te maken van de driedaagse, en liet de Vlaamse Pijl aan haar lot over. "We hebben toen gewoon een wedstrijd voor junioren georganiseerd, zodat we toch ons stamnummer zouden kunnen houden", zegt secretaris Carlo Daelman. "Tijdens dat 'sabbatjaar' hebben we nagedacht over onze toekomst. We hebben beslist terug een voorjaarsklassieker voor jonge renners te organiseren, in het hartje van Harelbeke. "Op 3 maart rijden straks de toekomstige Tommekes en Gregs van Harelbeke naar de Kwaremont en terug. Winnen in Harelbeke betekent wellicht een ticket naar de Worldtour", vertelt Jensi Vercruysse, oud winnaar bij de juniores en voorzitter van de Vlaamse Pijl 2.0."





(JME)