Vlaams-Brabander Marc Reniers aangesteld als nieuwe Prins Carnaval in Kortrijk Maxime Petit

23 februari 2019

18u58 0

Marc Reniers werd zaterdag door narren, keizers en ereprinsen tot Prins Carnaval Kortrijk gekroond voor de orde van de Vlasch’aard. De man is afkomstig uit Halle en zal een heel jaar lang de Kortrijkse carnavalisten vertegenwoordigen. Het hoogtepunt van het Kortrijks carnaval valt in de zomer op zaterdag 17 augustus. Vorig jaar werd de terugkeer van het zomercarnaval -niet in de vorm van een parade maar wel als festival- een schot in de roos met zo’n 2500 bezoekers die toen Rio aan de Leie beleefden.

De link tussen Kortrijk en Halle is een vriendschap met keizer Dieter I, in het dagelijkse leven de man van voormalig journalist en stadsdichter Geert Vanhassel. “Door de vriendschap zijn ook verschillende Halse vrienden regelmatig in Kortrijk carnaval gaan vieren”, vertelt Marc. “Daar ontmoette ik een tiental jaar geleden de mensen van de Orde van de Vlasch’aard. Dat is een carnavalsvereniging met voornamelijk dove leden. Voor hen is carnaval de gelegenheid bij uitstek om de kloof te dichten met de horende medemensen. Dankzij keizer Dieter I ben ik ook lid geworden van deze Orde van de Vlasch’aard. En tot mijn grote verbazing werd ik door het bestuur voorgedragen om prins van Kortrijk te worden”

Prins Marc heeft intussen zelf wat doventaal geleerd zodat hij de leden van zijn Orde van de Vlasch’aard goed kan vertegenwoordigen maar ook kan begrijpen. “Mijn doventaal is al beter dan mijn West-Vlaams (lacht). Het eerste woordje dat ik leerde was ‘een pintje’. De taal vraagt een groot inlevingsvermogen maar ook creativiteit. En eenmaal erin ondergedompeld, begrijp je deze taal vrij snel. Een deel van mijn toespraak verzorgde ik in de doventaal en voor het overige deed ik een beroep op een tolk. De doventaal is dus geen barrière. We slopen op zo’n carnavalsfeest in Kortrijk zelfs de muren tussen de dove en horende zotskappen.”