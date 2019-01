Vlaams Belang tackelt meerderheid met voeten vooruit op installatie raad: “Moskee mag er niet komen” Peter Lanssens

03 januari 2019

21u24 0 Kortrijk De installatie van de nieuwe gemeenteraad verliep niet rimpeloos vanavond, in de raadzaal van het historisch stadhuis. Vlaams Belang, met vijf zetels nieuw in de raad, liet zich meteen gelden. “De nieuwe moskee mag er niet komen”, stelde fractieleider Wouter Vermeersch, die zo op dezelfde nagel blijft kloppen.

Vermeersch beet van zich af, wat uitzonderlijk is op de installatie van een nieuwe gemeenteraad: “We spelen niet mee in de politieke show van de meerderheid en benoemen zaken die onder de mat worden geveegd”, stelde Vermeersch. Hij verwees vooral naar de komst van een nieuwe moskee in de gewezen vestiging van Bio-Planet in de Brugsesteenweg, hij blijft zo aan hetzelfde been knagen, en stelde andermaal er alles aan te doen om de inrichting tegen te houden. De andere partijen gingen - begrijpelijk - niet op zijn tussenkomst in omdat de afspraak is dat debatten over dossiers pas in de volgende raden, de eerstkomende is op 22 januari, gevoerd worden.

19 raadsleden nieuw (of terug van weggeweest)

Negentien raadsleden zijn nieuw (of zijn na een onderbreking terug van weggeweest). Dat zijn bij N-VA Philippe Dejaegher en schepen Axel Ronse, bij sp.a Nawal Maghroud, Tine Soens en Maxim Veys, bij Team Burgemeester Moniek Gheysens, Veronique Decaluwé, Nicolas Beugnies, Niels Lybeer, Lien Claassen, Helga Kints en schepen Ruth Vandenberghe en bij Groen Philippe Avijn en Catherine Matthieu. Vlaams Belang heeft een volledig nieuwe fractie met Wouter Vermeersch, Jan Deweer, Jacques Demeersseman, Carmen Ryheul en Lies Vercaemst.

Bij CD&V geen vernieuwing

Bij CD&V is er niemand nieuw en zetelen Stefaan De Clerck, Jean de Bethune, Christine Depuydt, Alain Cnudde, Pieter Soens, Roel Deseyn en Hannelore Vanhoenacker. De andere ook al vertrouwde raadsleden zijn bij N-VA Liesbet Maddens en schepen Kelly Detavernier, bij sp.a schepenen Philippe De Coene, Axel Weydts en Bert Herrewyn, bij Team Burgemeester Koen Byttebier, Wouter Allijns, Mohamed Ahouna, Stephanie Demeyer, de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein, schepenen Wout Maddens en Arne Vandendriessche en burgemeester Vincent Van Quickenborne en bij Groen David Wemel en Matti Vandemaele. Team Burgemeester, sp.a en N-VA vormen het stadsbestuur. CD&V (4.0), Groen en Vlaams Belang zitten in de oppositie.