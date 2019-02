Vlaams Belang streeft naar twee federale en drie Vlaamse parlementsleden VDI

26 februari 2019

13u31

Bron: VDI 0 Kortrijk Vlaams Belang heeft in zijn West-Vlaams secretariaat in Kachtem een reeks kandidaten voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei bekend gemaakt. Huidig parlementslid Stefaan Sintobin uit Brugge trekt de Vlaamse lijst en het Kortrijkse boegbeeld Wouter Vermeersch prijkt voor het eerst bovenaan de Kamerlijst. Bruggeling Ignace Lowie is lijstduwer voor de Vlaamse lijst en Christian Verougstraete voor de Kamerlijst.

Vlaams Belang is volgens onze Grote Peiling op weg naar een verdubbeling van zijn score in 2014 en zou tot 11,1 procent kunnen halen. De resultaten bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober vorig jaar liegen er dan ook niet om. De partij deed het in onze provincie op veel plaatsen verrassend goed. In onder andere Kortrijk, Oostende en Brugge ging ze er sterk op vooruit en ze kon haar zitjes in de provincieraad verdubbelen. “Dat is een goede voorbode voor 26 mei”, beaamt provinciaal voorzitter Yves Buyse uit Brugge, die zelf een derde plaats op de Vlaamse lijst krijgt. “We willen een sterkere politieke stempel op Brussel kleven en gaan voor 3 zetels in het Vlaams parlement en 2 zetels in de Kamer. Om dat te realiseren kiezen we bewust ook voor vernieuwing en verjonging.”

Kamerlijst

Een van de kopstukken die dat mee moeten helpen bewerkstelligen is nieuwkomer Wouter Vermeersch uit Kortrijk. Wouter was jarenlang actief als ondernemer en is intussen economisch adviseur in het Europees Parlement. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont nabij de Pottelberg. “We hebben op vandaag geen West-Vlaamse stem in de kamer en dat is een absoluut gemis”, zegt hij. “De transmigrantenproblematiek is een topprioriteit die we grondig willen aanpakken.” De partij schuift in dat kader alvast Dominiek Spinnewyn-Sneppe uit Zedelgem naar voor. Zij krijgt een tweede plaats op de Kamerlijst. Plaatsen 3 en 4 zijn voor parlementair medewerker Kurt Ravyts uit Zuienkerke en het Izegemse gemeenteraadslid Nathalie Dewulf. Jo Van Steenkiste uit Lendelede staat op de vijfde plaats. Eerste opvolger is laborante Tina Feys uit Roeselare.

Hét speerpunt op federaal vlak is voor de partij de aanpak van transmigranten. “Verder willen we de nijpende tekorten bij brandweer en politie wegwerken en gerichte grenscontroles”, vertelt Vermeersch. “We willen ook geen arbeidsmigranten, maar gaan volop voor de tewerkstelling van hooggeschoolden uit eigen land. We pleiten ook voor een vestigingsstop voor niet-Europese vreemdelingen in heel de provincie. De West-Vlaamse steden kreunen onder de immigratie.”

Vlaamse Lijst

Oudgediende Stefaan Sintobin zetelt sinds 2004 in het Vlaams Parlement en wil er opnieuw een vaste waarde worden. Hij slaagde er bij de gemeenteraadsverkiezingen alvast in om de zitjes van zijn partij in Brugge te verdubbelen. Op de tweede plaats komt Lut Deforche-Degroote uit Roeselare te staan. “Roeselare deed het uitzonderlijk goed bij de gemeenteraadsverkiezingen en om die stad mee in de schijnwerpers te zetten willen we dat graag vertaald zien in een parlementszetel”, aldus Sintobin. Op plaats 4 en 5 staan gewezen provincieraadslid Friede Verougstraete-Deschacht uit Oostende en het Kortrijkse gemeenteraadslid Carmen Ryheul. Roeselarenaar Immanuel De Reuse is eerste opvolger.

“Op Vlaams niveau willen we oa. een inhaalbeweging op vlak van mobiliteit en infrastructuur”, vertelt Stefaan Sintobin. “Denk maar aan het dossier van de N8 in Ieper-Veurne dat al veertig jaar aansleept of het dossier van het nieuwe Brugse voetbalstadion. We willen ook geen betonstop in landelijke gemeentes en zeggen neen tegen een kilometerheffing op personenwagens. Wat landbouw betreft willen we geen afbouw van de veestapel en uiteraard willen we geen erkenning van nieuwe moskeeën.”

De andere kandidaten maakt Vlaams Belang later bekend.