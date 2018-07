Vlaams Belang lost kandidaten 11 juli 2018

Vlaams Belang stelt de top vijf op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Kopman is Wouter Vermeersch (33). Bestuurslid van de vzw Feest in Kortrijk, Carmen Ryheul (48), staat op twee, cafébaas en gemeenteraadslid Steve Vanneste (29) op drie, Jacques Demeersseman (74) op vier en Guldensporencomité-bestuurder Chris Vannieuwenhuyse (68) op vijf. Lijstduwer is leraar op rust Jan Deweer (71). Vlaams Belang wil mee besturen. "Een bestuursakkoord volstaat, wij hoeven geen schepenen", zegt Vermeersch. "Coalitiepartners die de vergunningen weigeren voor de megamoskee, krijgen onze steun." (LPS)