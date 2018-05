Vlaams Belang: "Grootste moskee van Vlaanderen dreigt" 03 mei 2018

Er is foute info verspreid over de geplande moskee in de Brugsesteenweg, waar nu Bio-Planet zit. Wouter Vermeersch van Vlaams Belang countert uitspraken van gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open Vld).





"De notariële akte meldt een oppervlakte van 2.676 vierkante meter. De moskee krijgt twee verdiepingen, waardoor die oppervlakte verdubbelt. Het dreigt dus wél de grootste moskee van Vlaanderen te worden. Een negatief advies van de staatsveiligheid over de moskee blijft overeind zolang er geen nieuwe erkenningsprocedure loopt. Omdat minister Homans die procedure laat vernieuwen, kan de moskee trouwens nooit op tijd een erkenning krijgen (de opening is in het voorjaar van 2019 voorzien)."





"De aankoop en inrichting van de moskee kost geen 3,3 miljoen euro, maar 4,79 miljoen euro. Dat staat in een nota van het moskeebestuur zélf."





"Dat 80 procent van de handtekeningen op een petitie tegen de moskee van niet-Kortrijkzanen zijn, klopt ook niet. Ruim 50 procent komt uit Groot-Kortrijk. Dat Vlaams Belang bussen uit andere steden inlegt om meer volk te hebben op een betoging tegen de moskee op 12 mei, is ook fout. Als er bussen komen, zal dit van onafhankelijke verenigingen zijn." (LPS)