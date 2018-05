Vives palmt kasteel 't Hooghe in 31 mei 2018

02u31 0 Kortrijk De provincie West-Vlaanderen geeft vanaf het najaar van 2018 kasteel 't Hooghe voor een periode van 30 jaar in erfpacht aan de hogeschool Vives. De provincie huurt zelf tegenover park 't Hooghe het gelijkvloers van Vives-nieuwbouw The Cube. N-VA vindt dat het kasteel voor een habbekrats verhuurd wordt.

Op het gelijkvloers van The Cube op de hoek van de Universiteitslaan en de Doorniksesteenweg was aanvankelijk een supermarkt gepland. Daar komt nu het Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Het biedt ruimte aan dertig medewerkers van de provincie, Toerisme Leie-streek, regionaal economisch sociaal overlegcomité (Resoc) Zuid-West-Vlaanderen, regionaal technologisch centrum (RTC) West-Vlaanderen en het Huis van het Leren. "Het gelijkvloers wordt tegen eind 2018 afgewerkt als kantoor", zeggen CD&V-gedeputeerden Guido Decorte en Bart Naeyaert. "De inrichting kost de provincie 500.000 euro. De huur, aan de bvba Tosh waarvan Vives meerderheidsaandeelhouder is, is 70.000 euro per jaar." Op de eerste verdieping van The Cube zit al een goedkoop restaurant.





Luchtkasteel

Vives zelf betaalt 36.000 euro per jaar aan de provincie om het salon en de lokalen van het kasteel te gebruiken. 't Hooghe zal voor onderzoeken dienen, ook voor andere hogescholen en universiteiten. Studenten mogen ook de parking gebruiken. Het tweejaarlijkse rozenfeest in de aanpalende rozentuin komt niet in gevaar. De restauratie van het kasteel is eind 2018 af. Het kost de provincie 2.985.891,50 euro, waarvan 1.257.274,62 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.





"Een verhuur aan Vives voor 36.000 euro per jaar en zelf als provincie 70.000 euro jaarhuur betalen aan Vives en ook nog eens de inrichting van het streekhuis bekostigen is onbehoorlijk bestuur en slecht beheer van belastinggeld", vinden N-VA-provincieraadsleden Wouter Vanlouwe en Kurt Himpe. "Er is ons een rad voor de ogen gedraaid. Het is een luchtkasteel", aldus de N-VA'ers. (LPS)