VIVES neemt deel aan Shell Eco-Marathon ZEVEN STUDENTEN PRESENTEREN HUN WAGEN 'GREENCO' JOYCE MESDAG

04 juli 2018

02u34 0 Kortrijk Het Eco-team van Hogeschool VIVES campus Kortrijk heeft de wagen klaar waarmee ze op 4 juli deelnemen aan de Shell Eco-marathon in Londen. Bij die wedstrijd moeten teams met een beperkte hoeveelheid energie een zo ver mogelijke afstand afleggen.

Het Eco-team bestaat uit 7 laatstejaarsstudenten: 4 uit de richting autotechnologie: Stef Willems uit Heusden, Brecht De Backer uit Denderleeuw, Jens Lamaire uit Kuurne en Frederic Delon uit Asse. En 2 uit de richting automotive management: Jonas Ooghe uit Hollebeke en Miguel Merlevede uit Ieper. Ze werkten de voorbije maanden in het autotechnologisch centrum van Vives aan hun wagen, 'Greenco', waarmee ze morgen aan de Shell-Eco-marathon meedoen.





"De wedstrijd gaat niet om de snelheid maar om de efficiëntie van de voertuigen", vertellen Jens en Brecht. "Het is de bedoeling om een zo laag mogelijk verbruik per kilometer te genereren. Het voertuig dat het verst rijdt met 1 kWh, wint de wedstrijd. De zuinigheid van een wagen verbeter je door de wagen zo aerodynamisch mogelijk te maken, én ook het gewicht zo klein mogelijk te houden. Greenco weegt bijvoorbeeld 164 kilogram."





Voorschriften

Vives is niet aan zijn proefstuk toe. "Eigenlijk doet de school al 7 jaar mee met dezelfde wagen, maar elk jaar wordt daaraan gesleuteld", leggen Jonas en Miguel uit. " We zouden heel graag elk jaar een volledig nieuwe wagen kunnen bouwen, maar dat kost veel geld, en dat budget hebben we jammer genoeg niet", zegt docente Ilse Aerts.





Het blijft elk jaar een uitdaging om de wagen klaar te krijgen, ook al wordt telkens gestart vanuit hetzelfde voertuig. "Organisator Shell past immers elk jaar de voorschriften aan waaraan de wagen moet voldoen", zeggen Miguel en Jonas. "Van zodra we die kennen, gaan we aan de slag. De voorwaarden zijn héél streng. De helft van de wagens valt al bij de keuring af. Alleen al door de keuring raken, zou dus een prachtprestatie zijn."





Greenco maakte dit jaar alvast een grondige make-over door. De grootste nieuwigheid die de studenten dit jaar doorvoerden bij Greenco, is de overstap naar een elektrische motor. "De voorbije jaren namen we altijd deel met een brandstofmotor, maar dit jaar hebben we dus voor een elektrische motor gekozen, nu die steeds populairder wordt in de autosector." "We willen in de toekomst graag een wagen bouwen die zonder chauffeur kan rijden", zegt docente Aerts. "In principe kunnen we dat nu al, met een technologie op basis van sensoren. Shell aanvaardt echter alleen technologieën op basis van visuele beelden." Met de deelname wil Vives ook de opleidingen 'bachelor in de autotechnologie' en 'automotive management' in de verf zetten.