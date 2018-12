Vives haalt banden met China aan Peter Lanssens

03 december 2018

Een delegatie van de hogeschool Vives trok naar Zhejiang. Dat is een provincie aan de oostkust van China. De delegatie versterkte er de banden met Chinese partneruniversiteiten, met de nadruk op een nog betere wisselwerking in de studiegebieden Onderwijs en Vroed- en Verpleegkunde. Zo wordt bekeken om docenten en onderzoekscentra te laten samenwerken. Als kers op de taart ondertekende algemeen directeur Joris Hindryckx een hernieuwd ‘Memorandum of Understanding’ met Hangzhou Normal University, in het bijzijn van gouverneur Carl Decaluwé en een afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen. Want onze provincie heeft al bijna 20 jaar een nauw samenwerkingsverband met Zhejiang.