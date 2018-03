Vives excuseert zich voor 'schietpartijen' 28 maart 2018

"In tegenstelling tot op sommige andere scholen verlopen de schietpartijen bij ons wel ordelijk, veilig en vooral heel erg plezant." Die ludiek bedoelde aankondiging in een nieuwsbrief van de hogeschool Vives, voor een lasershooting op de campus in Kortrijk, schoot gisteren bij veel studenten in het verkeerde keelgat op sociale media. Onder meer door de recente schietpartij van midden februari in een middelbare school in Florida in de USA, waarbij zeventien mensen om het leven kwamen.





Misplaatst

"Het was een misplaatste grap van een medewerker van onze communicatiedienst, ik ben er niet blij mee", zegt algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx. "Het was geen kwaad opzet, maar we hopen dat de medewerker zijn lesje leerde. We handelen het intern af en bieden onze excuses aan. We doen er alles aan om dergelijke uitschuivers in de toekomst te vermijden." (LPS)