Virtueel reanimeren weer in de prijzen 06 maart 2018

Greygin, opgericht door Brecht Kets en Mike Ptacek, valt weer in de prijzen. Kort nadat het bedrijf een award van het Vlaamse agentschap innoveren en ondernemen kreeg, is Greygin nu door Unizo tot West-Vlaams starter van het jaar verkozen. Het duo maakte het leerplatform Play it safe, waarop werknemers van bedrijven een opleiding veiligheid en preventie krijgen. Zeg maar virtueel reanimeren. "Er valt elke week een dode op het werk, wij willen levens redden met onze game", zeggen Kets en Ptacek. De online app behandelt brand, EHBO, ergonomie, hygiëne en psychosociale en algemene veiligheid. Play it safe is een interessant alternatief om de theorie in te oefenen, in combinatie met praktijklessen. "Play it safe laat personeel toe dertig procent beter en vier keer sneller te trainen, terwijl de werkgever inzicht krijgt in de preventiekennis van zijn medewerkers", vinden Kets en Ptacek. Het beperkt zich niet tot bedrijven. Greygin lanceerde ook al een computerspel om leerlingen van scholen de basisprincipes van reanimatie bij te brengen. "We willen de YouTube voor 'game based learning' worden", aldus het duo. Greygin heeft al drie medewerkers. Er komen er straks nog twee bij. Greygin stoot nu door naar de finale. Het bedrijf weet op 13 maart of het ook starter van het jaar in België wordt. Info: www.playitsafe.eu.





(LPS)