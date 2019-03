Vincent Van Quickenborne voor de tweede keer papa: “Welkom, Scott!” Peter Lanssens

26 maart 2019

11u26 10 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (45) is voor de tweede keer papa. “Welkom Scott, in jouw nieuwe wereld”, laat de burgemeester van Kortrijk weten. Scott zag dinsdagochtend om 8.13 uur het levenslicht in de materniteit van het ziekenhuis AZ Groeninge. Scott meet 47,5 centimeter en weegt 3,070 kilogram.

“Mama Anouk stelt het zeer goed. We zijn apetrots”, aldus Van Quickenborne (Team Burgemeester-Open Vld). De bevalling was op 2 april uitgerekend, maar Scott besliste om een weekje vroeger voor het eerst van zich te laten horen. Scott is het broertje van Bo, geboren op Moederdag 9 mei 2016. Zo komt voor Vincent Van Quickenborne en zijn vrouw Anouk Sabbe (36) ook een koningswens uit, nu ze een dochter en een zoon hebben.

Vincent Van Quickenborne en Anouk Sabbe huwden in juni 2014 voor de wet in het stadhuis, gevolgd door een volksfeest op de Grote Markt, en in augustus 2014 voor de kerk. Het koppel leerde elkaar in 2009 in café De Geverfde Vogel kennen, op de afterparty na de toen door Kortrijk gewonnen finale van VTM-programma Mijn Restaurant. Anouk Sabbe werkt in de marketingdienst van Cortina Schoenen in Oudenaarde.