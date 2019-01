Vincent Van Quickenborne: “130 nationaliteiten in onze stad... wat een rijkdom” 2019 - Een nieuwe start voor uw stad Peter Lanssens

05 januari 2019

De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest vandaag het interview met de burgemeester van Kortrijk.

Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) is klaar voor zes boeiende jaren. Hij dekt deze keer zelf de rechterflank af door in te zetten op diversiteit en inburgering. “Kortrijk telt 130 nationaliteiten. Dat is een enorme rijkdom. Kijk maar naar onze kinderen: zij kennen geen onderscheid in afkomst. Ik laat me niet door extreemrechts beïnvloeden, zonder naïef te zijn weliswaar.”

Kinderen staan centraal in het bestuursakkoord. Waarom?

“We moeten meer luisteren naar onze kinderen en door hun ogen durven kijken, want de waarheid komt uit een kindermond. Zo ergeren ze zich terecht aan het feit dat onze stad niet net genoeg is. Ze hebben opmerkingen over lege blikjes en sigarettenpeuken die overal op de grond rondslingeren. Ze zijn samen met hun ouders ook bezorgd over hun veiligheid als ze naar school fietsen. Ik ben er zelf ook meer mee bezig nu mijn dochter Bo straks voor het eerst naar basisschool Kinderland op Sint-Anna gaat. Vandaar trouwens ons plan om fietsstraten in te richten, in het belang van de veiligheid van onze kinderen.”

Heeft het vaderschap je veranderd als politicus?

“Ik ben vooral veranderd als politicus sinds ik burgemeester ben. Als Vlaams en federaal parlementslid zie je ‘links’ en ‘rechts’ als klassieke tegenpolen. Op lokaal niveau staan partijen minder lijnrecht tegenover elkaar. Maar dat kinderen hebben geen effect op mij gehad heeft als politicus, kan ik ook niet zeggen. Ik kijk met andere ogen naar de dingen, met een grotere bekommernis en bezorgdheid. Onlangs was ik op pad op de fiets toen ik enkele jongeren zag fietsen zonder licht. Ik heb hen daarover aangesproken. Jongens, doe dat toch niet...”

Waarom inzetten op diversiteit en inburgering?

“We moeten de 130 nationaliteiten in onze stad meer uitspelen. Waarom eens geen Marokkaanse stand-upcomedian op het programma van de Stadsschouwburg zetten? Die diversiteit zal niet verdwijnen hé, kijk naar de samenstelling van veel klassen in het lager onderwijs. Maar ik ben ook niet naïef. Alle Kortrijkzanen moeten het Nederlands machtig zijn en moeten hun plichten vervullen. Problemen verbloemen doe ik niet, ik treed op als dat nodig is. Want er is een kleine minderheid die voor problemen zorgt in onze stad. Zo heb ik de afgelopen legislatuur winkels tijdelijk laten sluiten. Daar zaten populaire zaken bij, zoals in de Zwevegemsestraat (waar Rahman Supermarket dicht moest wegens herhaalde inbreuken, nvdr).”

Waar staan we met het gevoelige dossier rond de moskee?

“We volgen het grondig op. De nieuwe moskee is gepland in de Brugsesteenweg, waar supermarkt Bio-Planet vroeger zat. Zo moet de mobiliteit goed geregeld zijn om de vrees van buurtbewoners rond parkeeroverlast aan te pakken. Ik verwacht binnenkort een bouwvergunningaanvraag van het moskeebestuur. Ik blijf herhalen dat het goed zou zijn als moskee Atakwa erkend wordt door de Vlaamse overheid. Of we de Kortrijkzanen niet beter laten beslissen of een moskee daar gepast is of niet? Ik sta open voor alle kerkelijke en levensbeschouwelijke gemeenschappen en respecteer de vrijheid van godsdienstbeleving. Wie de moskee aan criminaliteit en Syriëstrijders linkt, verspreidt bewust foute info. Wat extreemrechts ook zegt, ik ga niet van gedacht veranderen. Ik herhaal: diversiteit is een troef. Ik vind dat een moskee op die locatie kan. De Brugsesteenweg is een plek waar sowieso al veel mensen met een migratie-achtergrond wonen.”

Ben je zelf gelovig?

“We zijn voor de kerk getrouwd en ons dochtertje Bo is gedoopt. Daarnaast ga ik af en toe eens naar de mis. Onze deken is een boeiende man. Ik vind geloof waardevol omdat de kerk je toch een zekere rust geeft. Misschien is dat een atypisch antwoord voor een politicus, want ik heb de indruk dat politici zich steeds vaker niet-gelovig noemen. Ik heb wel mijn twijfels over het instituut Kerk. Er zit te weinig vernieuwing in. Mensen hebben er geen boodschap aan om in de kerk telkens weer diezelfde verhalen te horen. Dat kan beter. Steek de nieuwe filosofen van vandaag in de kerken van morgen en de kerken zullen weer vollopen.”

Er is een plasticvrije week op komst?

“Handelaars moeten slimmer met verpakkingen omgaan. Zo snap ik niet waarom groenten en fruit bij een ‘collect & go’ in een supermarkt altijd twee, drie keer ingepakt zijn. Dan kom je thuis en zit je met een hele hoop plastic afval. We bekijken nu hoe we winkels kunnen belonen die het plasticvrij doen en willen dat koppelen aan een plasticvrije week. We gaan er ook aandacht aan besteden op de Sinksenfeesten, met bijvoorbeeld een plasticvrij plein. De winkel Zonder Meer in de Rijselsestraat is trouwens een goed voorbeeld van hoe het met minder plastic kan.”

Wat doe je zelf thuis om het milieu te sparen?

“Ik doe wel wat inspanningen, zo probeer ik bijvoorbeeld zo vaak mogelijk de fiets te nemen. Ik geloof ook dat het aanstekelijk werkt als je het hele stadsbestuur in de stad ziet fietsen. We moeten het goeie voorbeeld tonen. Thuis doe ik ook wel mijn best, maar het mag niet ten laste zijn van ons comfort. Aan Dikke Truiendag bijvoorbeeld ga je ons gezin niet zien meedoen.”

Wanneer had je meer vrije tijd, voor 2012 of na 2012?

“Burgemeester zijn vergt veel van je. Ik ben een politicus die overal en altijd aanwezig probeert te zijn. Ik ben niet te beroerd om naar de vinkenzetting te gaan of een biljarthuldiging bij te wonen. Het is belangrijk dat je je stad kent, dat je weet wat er leeft, dat mensen je durven aanspreken. Ik durf dus niet zeggen dat ik nu meer vrije tijd heb, maar het is wel zo dat je als burgemeester meer controle hebt over je agenda. Ik probeer elke dag tussen 19 en 20 uur thuis te zijn om te eten en erbij te zijn als Bo gaat slapen.”

Noem je jezelf een goeie papa? Maak je genoeg tijd vrij voor je gezin?

“Ik probeer dat. Eén avond per week hou ik bewust vrij om bij mijn gezin te zijn en ook in het weekend plan ik familietijd in. Ik hecht veel belang aan vakanties en voor belangrijke zaken maak ik gewoon tijd. Zo was ik erbij op de kennismakingsdag van Bo op haar nieuwe school, ik ben er bijna altijd bij als Anouk naar de gynaecoloog gaat op controle voor ons tweede kindje,... Onze leuke familiemomenten zijn misschien iets schaarser dan in andere gezinnen, maar als ze er zijn, zijn ze wel memorabel.”

Ziet Anouk dat zitten, nog eens zes jaar een druk bezette echtgenoot?

“Ik help waar ik kan thuis. Maar het is waar dat Anouk door mijn drukke agenda 80 tot 85 procent van het huishouden en de zorg voor Bo moet dragen. Ik respecteer haar daar enorm voor. Dat is niet evident, ik besef dat. Een evenwicht zoeken waar iedereen zich gelukkig bij voelt, is niet simpel en het zorgt wel eens voor spanningen en hevige discussies, durf ik eerlijk te bekennen. We hebben wel wat schrik voor ons tweede kindje, want dat zal uiteraard nog wat extra inspanningen vragen. Maar het komt goed.”

Is twee jobs niet te veel?

“Ik ben gebeten door de politiek, het is mijn leven. Ik was al parlementslid voor ik gemeenteraadslid in Kortrijk werd. Het is een microbe, ik volg en lees alles. Ik ben een betere burgemeester door mijn netwerk in Brussel, ik denk dat Kortrijk er wel bij vaart en ik krijg er als mens een meer open blik op de wereld door. Of ik voor de federale verkiezingen lijsttrekker zal zijn voor Open Vld in West-Vlaanderen? Die kans zit er wel in. Maar ik blijf zeker voor de volle zes jaar burgemeester. Na 2024 zien we wel. Wie weet breek ik dan weer door nationaal. Er zijn capabele mensen genoeg om mij op te volgen. Zo hebben nestor Wout Maddens, Arne Vandendriessche en Ruth Vandenberghe veel potentieel.”

Een laatste vraag: Hoe is het met je vader?

“Niet zo goed om eerlijk te zijn. Hij herkent ons nog wel, maar hij is heel verward. Het is schrijnend om te zien. Een echt gesprek voeren, is niet meer mogelijk. Terwijl we vroeger zo vaak geanimeerde gesprekken hadden over de politiek. Hij woont nog thuis en gaat een dag per week naar een dagopvang, zodat mama wat vrije tijd heeft voor zichzelf. Maar het is niet goed en het zal niet meer goed worden. Dementie is een verschrikkelijke ziekte, het is niet te geloven hoe snel hij achteruit gaat. Het doet me wel iets om hem zo te zien.”