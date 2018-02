Villa op Overleie beschermd 17 februari 2018

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) beschermt villa 't Onzent uit 1911 met tuin voorlopig als monument, op de hoek van de Kollegestraat en Sint-Amandslaan. "Het is de enige overblijvende villa van wijlen ondernemer Jozef De Coene en een voorbeeld van de in Kortrijk zeldzame cottage-stijl", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "En de villa is een getuige van de productie van de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene", vult Bourgeois aan. Er volgt nu een openbaar onderzoek, waarbij je opmerkingen rond de bescherming kenbaar kan maken aan de stad. De minister-president beslist daarna uiterlijk tegen het najaar over een definitieve bescherming. De villa deed enkele jaren geleden dienst als nachtopvang voor daklozen. De hoekvilla geeft ook al een tijdje onderdak aan hippe pop-upzomerbars met achtereenvolgens RaBARber, Villa Tina, Pand.A en Jardin Bohémien. De villa is samen met het aanpalende gewezen politiecommissariaat recent verkocht aan bouwpromotor ION voor 1,28 miljoen euro. Er komt daar tegen midden 2020 een nieuwe woonbuurt, maar de villa blijft en krijgt ateliers voor ontwerpers in interieur en design. Het gebouw opknappen gebeurt steeds in overleg met Onroerend Erfgoed Vlaanderen. (LPS)