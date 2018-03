Vijftien maanden cel voor vechtpartij in 't straatje 06 maart 2018

02u30 2

Twee twintigers uit Kortrijk en Charleroi zijn veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden voor een vechtpartij aan café Stradivarius in het bekende uitgaansstraatje in Kortrijk. Omdat de rechter enkel de 3,5 maanden die ze tot vandaag in voorhechtenis in de cel doorbrachten als effectieve straf uitsprak, zullen K.S.M. (23) uit Kortrijk en C.W. (23) uit Charleroi de gevangenis nu snel mogen verlaten. Ze moeten zich wel aan enkele voorwaarden houden als ze van hun vrijheid willen blijven genieten. Het was om een onduidelijke reden dat K.S.M. op 23 november vorig jaar plots rake klappen gaf aan een 21-jarige verzekeringsmakelaar. Hij nam ook zijn horloge af. Toen zijn vriendin de politie wilde bellen, kreeg ze een duw en belandde op de grond. C.W. gaf geen slagen, maar hield iedereen tegen die wou tussenkomen om de slachtoffers te helpen. "Door de alcohol herinner ik me maar weinig", klonk het bij de jongeman van Somalische afkomst uit Kortrijk. C.W. had zijn betrokkenheid bij de vechtpartij betwist. "Ik wou de vechtende partijen scheiden", hield hij altijd vol. Vorig jaar liep de Waal al twee veroordelingen op, maar toch kon hij nog enigszins op genade van de rechter rekenen. Aan het slachtoffer en zijn vriendin moeten ze zo'n duizend euro schadevergoeding betalen. (LSI)