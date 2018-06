Vijftien bestuurders te snel, vier met glaasje te veel op 05 juni 2018

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft het afgelopen weekend alcohol- en snelheidscontroles uitgevoerd.





In Kuurne werd in de nacht van zaterdag op zondag tussen 20.30 en 3.40 uur gecontroleerd in de Kortrijksestraat, Koning Boudewijnstraat, Harelbeeksestraat, Kattestraat, Hulstsestraat en Bavikhoofsestraat. In totaal werden 165 voertuigen tegengehouden. Vijftien bestuurders reden te snel, dat is 9 procent.





In de Izegemsestraat in Lendelede, de Kortrijksestraat in Kuurne en in de Vlaanderenkaai in Kortrijk voerde de politie alcoholcontroles uit. 112 bestuurders werden gecontroleerd, vier onder hen hadden te veel gedronken. Eén bestuurder is zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen kwijt. De drie andere bestuurders moesten hun rijbewijs zes uur afgeven. (AHK)