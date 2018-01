Vijf theaterdecors op topstukkenlijst 02u50 0 repro Peter Lanssens Palais Gothique Kortrijk Vijf van in totaal vierentwintig historische theaterdecors van de schouwburg komen op de Vlaamse topstukkenlijst. Dat besliste Vlaams minister van Cultuur Sven Gats (Open Vld). De decors van zo'n honderd jaar oud zijn van Albert Dubosq.

Die leerling van topdecorateurs uit Parijs was zelf een begenadigd ontwerper. De theaterdecors stralen de sfeer van de belle époque en negentiende-eeuwse romantiek uit. Ze werden voor klassiekers gebruikt. Zo zijn er Spaanse decors die dienst deden in de opera Carmen en een Egyptisch decor voor Aïda. Het is de grootste collectie historische theaterdecors in zijn soort in Europa. Ze zijn ambachtelijk en artistiek van erg hoge kwaliteit. Vintage ook, omdat ze een beeld geven van lang vervlogen tijden. De restauratie kost tot 1 miljoen euro, maar de stad kan nu voor de vijf decors op de topstukkenlijst subsidies vragen, die tot 80 procent van de kostprijs dekken. De vijf beschermde theaterdecors zijn Palais Gothique uit 1914, Place Publique mixte Moyen Âge et Moderne uit 1920, Forêt Asiatique uit 1921, Palais Egyptien uit 1921 en Place Publique Italo-Espagnole-Arabe uit 1921. De decorstukken hebben vaak een enorme omvang met een lengte en hoogte boven de 10 meter en verhuizen in het voorjaar naar het nieuwe erfgoeddepot in Vier Linden in Heule. In het depot wordt warmte uit de grond gehaald en door de ruimtes geblazen. Er zijn ook amper schommelingen in de temperatuur, om de decors in de meest ideale omstandigheden te bewaren. Het doel is om een deel van de decors tegen 2020 te restaureren. Dan komt er een expo voor het 100-jarig bestaan van de schouwburg. Het is ook de bedoeling om de decors weer in te zetten. Zo zijn de Kortrijkse Revue en het Kortrijks Lyrisch Toneel alvast vragende partij. (LPS)





repro Peter Lanssens Palais Égyptien

repro Peter Lanssens Forêt Asiatique