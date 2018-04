Vijf rode huisjes aan Leie verkocht 03 april 2018

Vijf rode huisjes op de hoek van de Handboogstraat en Guido Gezellestraat, aan de verlaagde Leieboorden, zijn door het OCMW verkocht aan Konvert Service. Voor 912.000 euro, terwijl de instelprijs 850.000 euro was. Konvert Service heeft aanpalend al enkele panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in bezit en kocht in dat kader recent ook de Berg van Barmhartigheid voor 3,27 miljoen euro. De nv Konvert Service laat aan de Leieboorden een luxehotel inrichten met suites van erg hoge kwaliteit en een gastronomisch restaurant. Het wordt top in België.





Het complex opent naar verluidt nog in 2018 of uiterlijk in 2019. (LPS)