Vijf miljoen legoblokjes in Xpo 'AMAZINGS' VAN DIRK DENOYELLE TOONT 100 WERKEN PETER LANSSENS

26 mei 2018

02u54 0 Kortrijk Kortrijk is een evenement rijker. Cabaretier Dirk Denoyelle (53) toont vanaf 30 juni ruim 100 kunst- en bouwwerken in zaal XXL van Xpo, gemaakt met 5 miljoen legoblokjes. Amazings mikt op 25.000 bezoekers. Wat is er te zien?

Stemmenimitator Dirk Denoyelle uit Roeselare brengt van zaterdag 30 juni tot en met zondag 22 juli spectaculaire legocreaties in 2D en 3D naar zaal XXL van Xpo, op een oppervlakte van 2.000 vierkante meter. Amazings Art Experience is uniek omdat je er niet enkel kan kijken, maar ook zelf aan de slag kan met de bekende bouwsteentjes. Het hart van het nieuwe evenement is een sprookjesachtig dorpsplein met tot drie meter hoge gevels. Jong en oud kan er zelf aan meebouwen, want het plein is voortdurend in ontwikkeling. De opbouw van Amazings Art Experience is al zes maanden bezig, in een atelier. "Zie het niet als een reclamestunt voor Lego", zegt Denoyelle. "We gebruiken de blokjes zoals een schilder verf gebruikt. We willen dat iedereen zich amuseert. Waarom het zo leuk is? Ik krijg alleen al een zen gevoel van het openen van een legodoos, het opensnijden van de zak en met je handen in de bouwsteentjes graaien. Het is een verademing in tijden van computers en beeldschermen. En het is zo mooi om naar te kijken als het klaar is. Voor mij moet kunst de wereld niet redden. Maar er moet wél een dubbele, liefst grappige bodem in zitten. In een legokunstwerk kan dat zelfs letterlijk", stelt Denoyelle, die de zevende Lego Certified Professional van de wereld is.





George Clooney

En of er veel te zien zal zijn. Er zijn legoportretten van bekende sterren te bewonderen zoals Laurel en Hardy, Michael Jackson, George Clooney en Ed Sheeran. Speciaal zijn kunstzinnige en grappige interpretaties van bekende kunstwerken zoals 'de aanbidding der wijzen' van Pieter Paul Rubens, liefst vijf meter hoog, en een pparodie op Dali. Er zijn verder dieren, landschappen en wolkenkrabbers te zien en je kan er zelfs over gloeiende legokolen lopen. Eveneens op het lijstje: dinosaurussen, Belgische hoofden zoals van politici Elio Di Rupo en Louis Tobback en een lego-tv-studio waar je filmpjes maakt. Tot slot is er aandacht voor crossovers met hedendaagse kunstenaars zoals Michele Volpicella en Bert Prins. "Het is in de Lage Landen het grootste door een privéorganisatie georganiseerde evenement rond de Deense blokjes", zegt Dirk Denoyelle. "Het is hoogstaand cultureel en zal Kortrijk op toeristisch vlak mee helpen ontplooien", vult burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan. Amazings Art Experience loopt van zaterdag 30 juni tot zondag 22 juli, telkens van 10 tot 18 uur. Tickets kosten tussen 10 en 15 euro. Info: www.amazings.eu.