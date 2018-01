Vijf maanden cel voor aanvaller cafébaas 02u28 0

Saydkhuseyn El M., die op 10 februari 2017 uitbater Claude Vanbesien van café Den Arend in Roeselare een gebroken kaak heeft geslagen, heeft van de rechter bij verstek een celstraf van vijf maanden gekregen. Twee weken na de aanval op Vanbesien deelde El M. ook aan het station in Kortrijk klappen uit.





Op 10 februari vroeg Claude Vanbesien de dronken man het terras van zijn café te verlaten. De vraag viel niet in goede aarde want Saydkhuseyn viel Vanbesien plots aan. Met een gebroken kaak tot gevolg. Amper twee weken later pakte Saydkhuseyn El M. ook een getuige aan die had gezien hoe hij aan het station van Kortrijk iemand van de trappen had geduwd.





Vanbesien kreeg een schadevergoeding toegekend. "Het heeft zes maanden geduurd voor alles weer in orde was. Ik moest vloeibare voeding nemen. In drie maanden ben ik acht kilogram verloren. Bij problemen in het café bel ik nu meteen de politie, terwijl je vroeger al eens zelf iets konoplossen of uitpraten."





(LSI)