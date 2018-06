Vijf leerlingen betrapt op drugbezit 07 juni 2018

Vijf leerlingen uit drie scholen in Kortrijk werden dinsdagvoormiddag betrapt op het bezit van softdrugs. De politie hield een controleactie in drie middelbare scholen in Kortrijk. Ze controleerde met drughonden in totaal 97 leerlingen. Vijf daarvan hadden drugs in hun bezit. Eén leerling werd betrapt met een verboden wapen. De politie nam zowel het wapen als de drugs in beslag. "Het ging om een preventieve controleactie in samenspraak met de schooldirecties", zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede).





(AHK)