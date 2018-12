Vijf jaar geleden nog op de bouwwerf, nu bijna in Vlaams parlement Joyce Mesdag

04 december 2018

Vijf jaar geleden stond Maxim Veys (31) uit Kortrijk nog elke dag op een bouwwerf, nu maakt hij kans om volgend jaar in het Vlaams parlement te belanden. Van de sp.a-partijtop krijgt hij de derde plaats voor de parlementsverkiezingen. “Had je mij dit vijf jaar geleden verteld, ik had je zot verklaard.”

Een ‘echte bouwvakker’ is Maxim niet: hij studeerde eerst af als Master in de Geschiedenis, daarna volgde hij nog een Master Politieke Wetenschappen. “Toen ik afstudeerde in 2011 bleek werk vinden géén evidentie. Als geschiedkundige ben je een goeie quizzer, dat wel, maar de jobs in die branche zijn heel dun gezaaid, en bovendien waren er door de financiële crisis in 2008-2009 sowieso nog niet veel jobs op de markt. Ik mocht in het bouwbedrijf van mijn neef aan de slag, ‘tot ik ander werk zou vinden’. Ik ben er uiteindelijk een jaar en 9 maanden aan de slag geweest, tot OCMW-voorzitter Philippe De Coene mij vroeg om op zijn kabinet te komen werken.”

Maxim is een ‘laatbloeier’: hij heeft nog maar sinds 2012 een lidkaart van sp.a. “Ik ben altijd al sterk geïnteresseerd geweest in politiek, maar ik voelde niet echt de drang om me bij één bepaalde politieke partij aan te sluiten. Ik was links georiënteerd, dat wel. Dat de socialisten aan de basis liggen van de huidige sociale zekerheid, heeft me altijd wat in hen aangetrokken, bijvoorbeeld. Het ultieme zetje kreeg ik toen bleek dat na de financiële crisis de banken niet eens gestraft zouden worden voor wat ze hadden veroorzaakt. Ik was daar immens kwaad over. Toen dacht ik, als ik mijn nek niet uitsteek, als ik me niet engageer, ga ik zéker niets kunnen veranderen.”

Ik weet wat het is, werken in een sector die onder druk staat. Ik wéét wat de gevolgen zijn van bepaalde beslissingen van de Vlaamse regering, want ik heb ze aan den lijve ondervonden. Maxim Veys

Hoewel Maxim de draai heeft gevonden in de politiek (hij is ook al enkele jaren voorzitter van Wonen Regio Kortrijk, én wist recent een plekje te veroveren in de gemeenteraad nvdr.), hecht hij veel waarde aan de periode dat hij actief was in de bouwsector. “Ik weet wat het is, werken in een sector die onder druk staat. Ik wéét wat de gevolgen zijn van bepaalde beslissingen van de Vlaamse regering, want ik heb ze aan den lijve ondervonden. Ik stond op de werf tussen goedkopere Poolse, Hongaarse, Portugese,… werkkrachten die er werkten voor 5 euro per uur. Die ‘sociale dumping’ is voor niemand goed. Die mensen moeten in slechte omstandigheden werken, terwijl zij zelf ook maar op zoek zijn naar een degelijke broodwinning, en tegelijk worden onze eigen jobs bedreigd.”

Maxim laat zijn derde plaats alvast niet naar zijn hoofd stijgen. “Ik ben dankbaar voor die derde plaats, maar het is niet zo dat ik al met één been in het Vlaams parlement sta. Het vel van de beer…” De familie van Maxim is trots. “We hebben zeker niet over alles dezelfde mening. Ik kom eerder uit een ‘blauw’ nest. Maar ze zijn sowieso trots op mij om de kans die ik krijg. Of er grapjes worden gemaakt aan de feesttafel? Ja, soms wel. De rode kookpot wordt bijvoorbeeld altijd naast mij gezet”, lacht Maxim. “Maar het blijft toch altijd ‘tof’. Ze zijn blij dat ik ga voor waar ik in geloof. Ik voel me gesteund.”

