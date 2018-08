Vier vrienden fietsen Belgische grens af voor goed doel 13 augustus 2018

02u28 0 Kortrijk Vier vrienden zijn zaterdagochtend gestart met de Tour de Belchique aan brasserie 't Eiland in de Kapucijnenstraat. Ze fietsen in negen dagen de landsgrenzen van België af. De opbrengst gaat naar het Oranjehuis. Die vzw uit Heule zet zich in voor kwetsbare jongeren en gezinnen.

"De ronde omvat 1.009 kilometers, 6.272 hoogtemeters en dagfietstochten van minimum 60 en maximum 165 kilometer", zeggen Maxim Clarysse (24), Gaetan Vanmeenen (24), Emile Depreitere (24) en Nico Goessaert (37). De ronde gaat van Kortrijk naar Blankenberge en zo verder naar Antwerpen, Maastricht, Raeren, Waimes, Chassepierre, Anseremme, Péruwelz en terug naar Kortrijk, waar de vrienden op 19 augustus aankomen. De opbrengst gaat naar het Oranjehuis, een vzw die zich inzet voor kwetsbare mensen. Inschrijven om stukjes mee te fietsen kan nog altijd. Info op www.tourdebelchique.be. Er rijden al 120 mensen mee. Ook doneren kan. "Het is de eerste keer dat wielertoeristen de landsgrenzen affietsen voor een goed doel", vervolgt Clarysse. "Het idee ontstond tussen pot en pint. Interieur Denys, serviceclub Fifty-One en winkels Cherubin en Crinkles in Kortrijk, communicatiebureau Boa in Lauwe en C-Core in Ieper zijn onze hoofdsponsors. Of het ons lukt? We hebben dit jaar elk al 2.000 kilometer in de benen, dat komt dus goed. We overnachten onderweg op hotel." (LPS)