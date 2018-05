Vier nieuwe zaken in Ring Shopping 19 mei 2018

In het Ring Shopping hebben vier nieuwe winkels de deuren geopend. Dat zijn M-Market met huishoud- en schoonheidsproducten, parafarmacie Medi-Market met verzorgings- en gezondheidsproducten, modewinkel ONLY en Electro Depot met huishoud, elektro en multimedia. Binnenkort opent ook Brasserie de Paris KO-NO, in het pand naast supermarkt Albert Heijn. Ook Eyes+More komt naar het winkelcentrum. Bij die nieuwe speler in de sector optiek betaal je voor elke bril dezelfde prijs. "En er openen dit jaar nog twee andere winkels, de namen volgen zo snel mogelijk", zegt marketingcoördinator Charlotte Tahon. "Het aantal bezoekers blijft ondertussen stijgen in het Ring Shopping." (LPS)