Vier nieuwe winkels openen in Ring Shopping: met pralines, speelgoed en dameskledij Peter Lanssens

19 maart 2019

08u07 0 Kortrijk Het Ring Shopping verwelkomt in maart vier nieuwe winkels: een pralinezaak, twee damesboetieks en een speelgoedwinkel. “Opmerkelijk is dat het telkens over nieuwe zelfstandige uitbatingen gaat”, zeggen shopping manager Brenda Lombary en marketing coördinator Charlotte Tahon.

Geert Tremmerie en zijn vrouw openden tegenover supermarkt Albert Heijn een nieuwe Leonidas. Ze hebben ervaring, want ze runnen met ’t Kadootje al een Leonidas winkel in Avelgem. Je ontdekt in hun shop in het Ring Shopping een assortiment klassieke pralines, truffels en napolitains en aantrekkelijke seizoensproducten. Sofie Foncke, van damesboetiek Michèle in de Stormestraat in Waregem, opende een tweede vestiging, in het Ring Shopping. Michèle staat voor betaalbare en kleurrijke dameskledij. De collectie wordt wekelijks aangevuld. Je kan er ook bijpassende accessoires en schoenen kopen. Michèle zit op het gelijkvloers, naast speelgoedwinkel Bart Smit. Damesboetiek Divino Fashion uit Rekkem opende een tweede winkel in het Ring Shopping, met de naam Chic by Divino. De boetiek zit sinds 1 maart tegenover Electro Depot. Chic by Divino staat voor kledij met een geschikte pasvorm en merken zoals Rinascimento, Garcia, Geisha en Morgan. Tot slot: de speelgoedwinkel en verdeler van Banbao, de goedkopere variant van het gekende bouwspeelgoed, is verhuisd naar een ruimer en beter geschikt pand, tegenover Sports Direct.