Vier jaar effectief voor voortvluchtige die agente omverreed 30 januari 2018

02u36 0 Kortrijk Een 42-jarige man uit Kuurne is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar en een boete van 1.200 euro. Hij vluchtte weg van de politie en reed daarbij een agente omver.

Pascal Lemaitre is geen onbekende voor het gerecht. De voorbije jaren verzamelde hij al tal van veroordelingen. Halfweg oktober bleek hij de voorwaarden van zijn elektronisch toezicht niet na te leven waardoor hij werd geseind. Op 21 oktober merkte een anonieme politiepatrouille de Audi A4 van de man op in de Pieter De Conincklaan in Kortrijk. Twee agentes vroegen Lemaitre uit te stappen. Hij stoof evenwel in vliegende vaart weg. Daarbij raakte hij een van de agentes. "Het zwaarste geweld tegen politieagenten ooit in de Kortrijkse regio", klonk het bij advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die het slachtoffer verdedigde. Drie maanden na het incident loopt de agente nog altijd op krukken rond en mag ze voorlopig enkel administratief werk verrichten. Het openbaar ministerie eiste een effectieve celstraf van drie jaar. "Zeer verwerpelijk", vond de openbare aanklager de moedwillige aanrijding.





Pas drie dagen en twee achtervolgingen met snelheden van 210 per uur later kon Pascal Lemaitre uiteindelijk op de E17 in Deerlijk klemgereden en opgepakt worden. Sindsdien verblijft hij in de cel. "Toen de agenten uitstapten, dacht hij aan een afrekening in het drugsmilieu", klonk de verdediging van de Kuurnenaar. "De dagen voordien had hij immers tegen schenen geschopt, omdat hij zijn vriendin uit het drugsmilieu wou trekken. Hij wist niet dat het agenten waren. Dáárom vluchtte hij weg. Hij reed niet met opzet op de agente in."





De rechter oordeelde dat hij niet de bedoeling had de agente te doden, maar veroordeelde hem wel tot vier jaar effectieve celstraf. "De manier waarop jij in de maatschappij staat, verontrust mij", besloot de rechter. (LSI)