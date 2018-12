Vier jaar cel gevraagd voor man (47) die wapen agent afnam en trekker overhaalde “Hij richtte wel degelijk op mijn borst, keek recht in mijn ogen en haalde de trekker over” Alexander Haezebrouck

24 december 2018

15u35

Bron: Eigen info 0 Kortrijk De 47-jarige vader die in april tijdens een schermutseling op de jeugdrechtbank in Kortrijk het wapen van een agent afnam en de trekker overhaalde richting een agente, riskeert vier jaar gevangenisstraf voor poging doodslag. Het wapen was gelukkig niet schietklaar gemaakt. “Ik heb de dood in de ogen gekeken en krijg tot vandaag nog steeds paniekaanvallen”, getuigde agente Hanne-Lore W.

Hoofdinspecteur Hanne-Lore W. en haar collega van de politiezone Mira (Waregem, Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn) waren op 16 april opgeroepen om bijstand te verlenen waarbij de jeugdrechter een vonnis zou uitspreken over het hoederecht van de 12-jarige zoon van beklaagde Ouarane A. (47) uit Avelgem. De rechter beval dat de jongen een maand zou geplaatst worden Ronse omdat de jongen suikerziekte heeft en zijn waarden niet goed waren. De situatie van de jongen werd sowieso op de voet gevolgd omdat de man in een vechtscheiding is verwikkeld. Na die uitspraak liep de situatie volledig uit de hand. De Jongen verscheurde het vonnis en de hoofdinspecteur hield de jongen in bedwang en wou hem boeien. Vader Ouarane A. gooide met een stoel en kneep de keel dicht van de mannelijke inspecteur. Hanne-Lore W. schoot haar collega te hulp en ging uiteindelijk op de man zitten. De beklaagde had ondertussen het wapen van de mannelijke agent weten te bemachtigen. “Ik probeerde het wapen uit mijn richting te duwen, maar dat lukte me niet”, getuigde de hoofinspecteur erg emotioneel. “Ik voelde de loop tegen mijn linkerborst, op dat moment haalde hij te trekker over. Bij onze zone is gelukkig de regel dat onze vuurwapens wel geladen zijn, maar niet schietklaar worden gemaakt. Hij keek me in de ogen en bleef de trekker maar naar achter trekken. Ik heb toen de dood in de ogen gekeken. Het is nu 252 geleden dat dit is gebeurd. Ik denk er nog elke dag aan. Even dacht ik dat ik mijn man en mijn kindje van vier nooit meer zou zien. Mijn leven is die dag compleet veranderd, ik had een leven voor de feiten en ik heb nu een ander leven na de feiten.” De agente kon na de feiten vier maanden niet meer werken. “Ook nu werkt ze enkel deeltijds en werkt ze enkel vanop kantoor”, pleitte haar advocate. “Op interventie gaan lukt haar niet, zelfs als ze haar collega’s via de radio hoort op interventie krijgt ze het soms moeilijk. Ze heeft ook last van paniekaanvallen.”

“Niet op agente gericht, wel op muur”

Volgens 47-jarige vader richtte hij het pistool niet op de agente maar wel op de muur. “Ik wou een waarschuwingsschot lossen zodat ze me zouden loslaten”, zei de man die ook zijn spijt betuigde. “Door die hele situatie was ik niet meer baas over mezelf, ik had niet de bedoeling iemand te doden.” Volgens zijn advocate vecht de man al negen jaar lang over het hoederecht met zijn ex-echtgenote in een vechtscheiding. “Zij keek niet naar de jongen om, toch heeft hij alle moeite van de wereld moeten doen om zijn zoon bij hem te krijgen. Toen dat net gelukt was, besliste die rechter dat hij een maand geplaatst zou worden. Zowel bij hem als zijn zoon viel dat niet in goede aarde. Bovendien heeft niemand behalve de agente gezien dat hij dat wapen op haar had gericht. Er is onderzoek gevoerd op het wapen en daar zijn geen stofsporen gevonden van de trui van de agente op de loop van het geweer.” De advocate van de vader vraagt de vrijspraak voor de poging doodslag maar betwist de opzettelijke slagen en verwondingen niet. De agente vraagt een schadevergoeding van 5.000 euro. Vonnis op 14 januari.