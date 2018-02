Vier finalisten voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2018 09 februari 2018

De verkiezing van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van 2018 vindt plaats op donderdag 29 maart op de site Oud Sint-Jan in Brugge. Maar in Roeselare werden de vier finalisten nu al bekendgemaakt. Het gaat om Lorenzo Deceuninck van LDM Moving & Handling uit Staden, gespecialiseerd in diepladertransport, Sofie Vandenbriele van Bulik Standbouw uit Izegem, Laurent Valcke van O'Learys uit Wevelgem en Robin Maes van de MR Group uit Kortrijk, die gespecialiseerd is in zonne-energie, verwarming en elektro. De jury wordt voorgezeten door Francis Van Eeckhout, CEO van pvc-raamprofielenproducent Deceuninck.





(CDR)