Vier cafés betrapt op het negeren van het rookverbod Alexander Haezebrouck

24 januari 2019

17u56 0 Kortrijk De politie betrapte tijdens een controleactie woensdag in de namiddag en ’s avonds vier cafés op het niet naleven van het rookverbod. “In totaal stelden we twaalf pv’s op tegen klanten die aan het roken waren en de uitbaters van de cafés”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

De politiezone Vlas (Kortrijk / Kuurne / Lendelede) controleerde in totaal 54 cafés, in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Bij vier cafés stelde de politie vast dat er gerookt werd. In één van de cafés werd ook één illegale persoon aangetroffen. Tijdens een andere actie maandag tussen 9.30 uur en 15.30 uur in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk en in de Brugsesteenweg in Kuurne werden vrachtwagenbestuurders gecontroleerd. In totaal werden 40 vrachtwagenbestuurders gecontroleerd. Niemand van hen had gedronken. Eén vrachtwagenbestuurder reed met een vervallen rijbewijs, een andere had geen vervoersvergunning bij zich.