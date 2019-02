VIDEO. Zwembad, sporthal, kinderopvang en containerparken dicht, stadhuis open Peter Lanssens

13 februari 2019

De staking treft de openbare dienstverlening in Kortrijk. Er staan piketten aan het stadhuis, waar personeelsleden met hun wagen de parking in de Papenstraat niet mogen binnenrijden. Fietsers mogen wel (vertraagd) de parking in. Wie naar het stadhuis moet vandaag, kan gewoon gaan. Er is een mindere bezetting, maar alle ingeplande afspraken worden opgevolgd. Zwembad Magdalena is dicht, zwembad Mimosa is open. In Bissegem is sporthal Ter Biezen dicht, maar Ter Biezen opent vanavond wel voor de clubwerking. Op het vlak van kinderopvang: De Puzzel is open, Het Blokkenhuis is dicht, alle ouders zijn vooraf verwittigd. Wat de afvalophaling betreft: op woensdag is er enkel ophaling van bedrijfsafval in Kortrijk. Die ophaling is verzet naar donderdag. De groenkar staat vandaag niet in Heule, door de staking. Er is een piket aan stadsdepot 102 in Kortrijk, maar de strooidiensten reden vanmorgen uit, zoals vooraf afgesproken. De bakkenparken in de Karel de Goedelaan en in Heule zijn dicht, de containerparken aan Mimosa en in Rollegem zijn open. De bib in de Leiestraat is sinds 10 uur open.