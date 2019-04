VIDEO. Ze ontvluchtten 20 jaar geleden Armenië, nu helpen ze hun thuisland: “Filmavond steunt Armeense kinderen” Peter Lanssens

11 april 2019

19u44 1 Kortrijk Ze waren nog een kind, toen hun ouders Armenië ontvluchtten. Ze bouwden hier samen hun leven op. Twintig jaar later helpen ze hun thuisland door een filmavond in de Budascoop te organiseren, komende vrijdag. De opbrengst gaat naar het Children of Armenia Fund, een organisatie die kinderen in de Armeense bergen toch van een opleiding laat genieten. “We blijven vechten voor ons klein landje en verloochenen onze roots niet”, zeggen de vrienden.

Madlen Aslanyan (29), Jelena Pogossyan (23) en tweeling Edisson (25) en Lena Chatchatrian (25) uit Kortrijk en Ellen Bagdasarian (24) uit Menen wonen hier sinds hun kindertijd. Het gevolg van de diaspora. Die grote vlucht blijft aanhouden, sinds de genocide 104 jaar geleden tijdens Wereldoorlog I, een door Turkije gepleegde volkerenmoord op 1,5 miljoen Armeniërs. “We waren nog zo jong toen we hier belandden. Dat is wat ons bindt. We verloochenen onze roots niet. Zo spreken we Nederlands én Armeens. En we zijn allemaal een beetje familie, wat typisch Armeens is. Die cultuur zit in ons: we zijn joviaal, open en gastvrij, op elk uur van de dag. We dragen tegelijk de Europese normen en waarden hoog in het vaandel. Als je hier studeert en hard werkt, creëer je altijd kansen voor jezelf. In Armenië is dat niet evident, omdat vriendjespolitiek en corruptie er domineren. Meisjes trouwen er al als ze 17 jaar zijn omdat een gezin stichten vaak hun enige toekomst is. Ze worden alleen maar klaargestoomd voor het moederschap. In Europa heb je dat veel minder. Hier heb je meer keuzevrijheid en studiemogelijkheden.”

Als je hier studeert en hard werkt, creëer je altijd kansen voor jezelf. In Armenië is dat niet evident omdat vriendjespolitiek en corruptie er domineren. De organisatoren van de filmavond

Ararat

Hun toekomst ziet er top uit. Madlen is e-business manager bij bouwmaterialen Defrancq in Roeselare, Edisson werkt als home entertainment manager bij het Antwerpse filmdistributiebedrijf The Searchers en Lena is digital marketeer bij European Pricing Platform in Lendelede. Ellen en Jelena zijn in de UGent allebei laatstejaarsstudent in respectievelijk psychologie en bestuurskunde & publiek management. Ze vinden het nu hoog tijd om iets terug te doen voor de Armeense bevolking. Ze houden op vrijdag 12 april in de bioscoop Budascoop – Edisson, Lena en Jelena werken er als vrijwilliger – een filmavond. Om 20 uur speelt Ararat. De film vertelt het hedendaags verhaal van twee vervreemde families. “Er zit ook een historische reconstructie van de Armeense genocide in verwerkt”, vertellen de vrienden. “We zitten nog altijd met wrok. Niet tegenover de Turken, maar tegenover de Turkse overheid, die nog altijd de genocide ontkent. Alle Armeniërs voelen elkaars pijn. Het is frappant hoe hard het thema nog leeft. Er zijn nog steeds veel Armeniërs die hun thuisland ontvluchten en zich hier integreren, zonder hun eigenheid te verliezen. Ararat verwijst naar de heilige berg Ararat, waar de ark van Noah strandde na de zondvloed. De berg lag in Armenië, maar is ons door de Turken afgenomen. Het is een heel symbolische plaats.”

Er zit een historische reconstructie van de Armeense genocide in de film verwerkt. We zitten nog altijd met wrok. Niet tegenover de Turken, maar tegenover de Turkse overheid De organisatoren van de filmavond

Steunkaarten

Alle 156 tickets voor de film Ararat, met de uit Armenië afkomstige en op 1 oktober 2018 overleden zanger Charles Aznavour in een hoofdrol, zijn de deur uit. Steunkaarten van 5 euro kopen kan wél nog, door te storten op het rekeningnummer BE06 9793 2837 5822. De opbrengst gaat naar Children of Armenia Fund. Die organisatie laat, kort samengevat, kinderen in de vele bergdorpen in Armenië genieten van een opleiding. “Zo kunnen ze daar werken aan hun toekomst en worden ze niet meer gedwongen om hun moederland te verlaten voor een beter leven. Want nu bestaat hun leven vooral uit vroeg trouwen en meteen gaan werken. Al is het wel al aan het veranderen stilaan, gelukkig maar”, besluiten de vrienden. Er leven ruim 500 Armeniërs in onze regio. Bekende Armeniërs die hun land verlieten om elders in de wereld een beter leven op te bouwen zijn onder meer gewezen tennisser Andre Agassi, de zusjes en Amerikaanse tv-sterren Kardashian, de Amerikaanse zangeres Cher en hier in België actrice Barbara Sarafian.