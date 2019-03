VIDEO. Wie wil 5,10 meter grote reuzin Emma ‘besturen’? Peter Lanssens

25 maart 2019

07u15 2 Kortrijk Stadsreuzin Emma, dochter van symboolfiguren en klokkenluiders Manten en Kalle en een creatie van de vereniging Bolwerk, zoekt bedieners. Zij zullen haar tot leven te brengen als ze op stap gaat. Emma is 5,10 meter groot en weegt 308 kilogram.

Ze is van polyester gemaakt, heeft felblauwe ogen en natuurlijk haar gemaakt van vlas. Emma draagt een witte jurk met rode bollen, een knipoog naar de kleuren van de stad. Nog weetjes: de 6-jarige Emma maken kostte 80.000 euro en de draagstructuur is op een heftruck gemonteerd. Ze kan armen en benen bewegen, met telegeleide ogen rondkijken en ja en nee knikken. Een chauffeur rijdt de reus met de heftruck rond, terwijl zes andere mensen de ledematen besturen. Emma werd vorig jaar voorgesteld, op de Sinksenfeesten. Wie Emma mee tot leven wil brengen, een hart heeft voor straattheater, een teamspeler tussen 20 en 30 jaar is en het graag groot ziet, mailt in maximum tien lijnen een motivatie naar info@bolwerk.be. Wees snel, de deadline is vandaag al.