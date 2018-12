VIDEO. Vuurwerk opent Winter in Kortrijk Peter Lanssens

07 december 2018



Winter in Kortrijk, het eindejaarsgebeuren in het hart van Kortrijk, is vrijdagavond geopend met een vuurwerk op het Schouwburgplein. Het is meteen aangenaam druk in het centrum. Het Schouwburgplein vormt het decor voor een kerstdorp met 24 kleine en 8 grote chalets. Wie naar de Grote Markt trekt, kan er zich uitleven op een ijspiste van 450 vierkante meter, met aanpalend een winterterras en bar. Er is ook een barbecuestand, waar je kan smullen van lekkernijen. Verder op de Grote Markt: een klassieke kinderfoor met zeven kermiskramen. Nieuw is een funhouse, in het thema van après-ski. Wie naar Kortrijk komt, kan ook kerst- en eindejaarskoopjes doen in de winkelstraten. Nieuw dit jaar zijn vier winterbars: Papago Pop-Up in de Rijselsestraat, Sibäria in ex-cultuurtempel Limelight in de Persijnstraat, Wünderbar in De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg en Moose tussen Kinepolis en Xpo in de Kennedylaan. Het kerstdorp en de kinderfoor zijn open tot eind dit jaar. De ijspiste blijft ook in de eerste week van januari nog open. Info, ook over randanimatie, staat op www.winterinkortrijk.be.