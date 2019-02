VIDEO. Vernieuwde Aldi in Sint-Denijsestraat open Peter Lanssens

19 februari 2019

07u47 3 Kortrijk De vernieuwde Aldi in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk is geopend. De supermarkt kreeg een restyling met als doel het winkelen aangenamer en makkelijker te maken.

De klanten merken de veranderingen. “Zo is er nu een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, heldere ledverlichting en nieuw meubilair”, zegt communicatiemanager Dieter Snoeck. De winkel in de Sint-Denijsestraat is 950 vierkante meter groot en heeft een vast assortiment met 1.250 artikelen, aangevuld met tijdelijke food- en non-foodaanbiedingen. Er zijn 80 parkeerplaatsen. De winkel is iedere week van maandag tot en met zaterdag open, telkens van 8.30 tot 19 uur.

450 winkels

De restyling van de supermarkt in de Sint-Denijsestraat is geen toeval. Alle 450 Belgische Aldi-winkels worden sinds 2018 stelselmatig omgevormd naar een nieuw winkelconcept, om de keten te wapenen voor de toekomst. Die operatie wordt in 2019 voltooid.