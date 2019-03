VIDEO. Verlaagde Leieboorden mooiste publieke ruimte van Vlaanderen: “Kortrijk is trendsetter” Peter Lanssens

12 maart 2019

17u06 0 Kortrijk Infopunt Publieke Ruimte reikt jaarlijks een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. De verlaagde Leieboorden krijgen de prijs van de jury én de publieksprijs in 2019. Een dubbele erkenning voor goed opdrachtgeverschap en een kwaliteitsvol ontwerp en uitvoering. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester), schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg namen de onderscheiding dinsdagnamiddag in ontvangst, op het Congres Publieke Ruimte in het ICC in Gent.

Water wint steeds meer aan belang voor de kwaliteit van stedelijk leven. Kortrijk is op dat vlak trendsetter in Vlaanderen. Juryvoorzitter Jan Vilain

Infopunt Publieke Ruimte omschrijft de verlaagde Leieboorden als volgt: ‘Midden in het centrum van de stad, ter hoogte van de Broeltorens, verenigt de oude Leie-arm twee kaaien tot één stadsplein. De herinrichting van de kaaien herstelt het contact tussen rivier en stad en schept een nieuwe ontmoetingsplek. Dit waardevolle nieuwe stadslandschap verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de historische stad’. Het ontwerp is van Arcadis en Michel Desvigne, de aannemer was Willemen Infra en de opdrachtgevers waren de stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg. “De belevingswaarde van beide oevers nam door het verwijderen van parkeerplaatsen sterk toe”, zegt juryvoorzitter Jan Vilain. “De publieke ruimte wordt hier als hefboom voor citymarketing en lokale economie ingezet. Daarnaast wint water in de stad steeds meer aan belang voor de kwaliteit van het stedelijk leven. Kortrijk is op dat vlak een trendsetter in Vlaanderen”, aldus Jan Vilain.

Verlaagde Leieboorden doortrekken

“We willen die tendens nu verderzetten door de verlaagde Leieboorden deze legislatuur door te trekken tot het nieuwe stadsdeel Weide”, zegt Vincent Van Quickenborne. De parkeerplaatsen aan de Dolfijn-, Kasteel- en Handelskaai wijken voor een groene boulevard, van de Leiestraat tot aan Weide. De verdere verlaging van de Leieboorden gaat hand in hand met de komst van een passantenhaven aan de Vismarkt, met zo’n 30 plaatsen en gericht op dag- en kortverblijf. Kostprijs van de verdere verlaging van de Leieboorden en de aanleg van de passantenhaven: 2,5 miljoen euro. Het project uitvoeren kan in overleg met De Vlaamse Waterweg, tegen 2024.

Kenniscentrum

De andere finalisten van de prijs Publieke Ruimte 2019 - Singel Noord in Antwerpen, Breekbaar Land in Hooglede, de stationsomgeving in Liedekerke en Wetteren aan de Schelde – legden de duimen voor de verlaagde Leieboorden. Infopunt Publieke Ruimte is het kenniscentrum voor openbare ruimte, van de vzw Voetgangersbeweging. Het infopunt vertegenwoordigt 40 Vlaamse gemeentebesturen, ruim 90 ondernemingen en organisaties die actief zijn op het gebied van openbare ruimte en acht Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties.