VIDEO. Velofollies naar kaap van 40.000 bezoekers? “Elektro-revolutie zet zich door” Peter Lanssens

17 januari 2019

11u54 0 Kortrijk Fietswalhalla Velofollies zorgt met 40.000 vierkante meter beursoppervlakte en ruim 300 exposanten voor een vol huis in Kortrijk Xpo, van vrijdag 18 tot en met zondag 20 januari. Alle topmerken in de segmenten race, MTB, City en E-bike stellen er hun nieuwste modellen en snufjes voor. Velofollies klokte vorig jaar op 39.730 bezoekers af. De kaap van 40.000 bezoekers lonkt.

Velofollies besteedt aandacht aan de wielergeschiedenis: het is 50 jaar geleden dat Eddy Merckx zijn eerste Tour de France won, terwijl het 20 jaar geleden is dat wijlen Frank Vandenbroucke Luik-Bastenaken-Luik won. De beurs presenteert Merckx-fietsen, terwijl dochter Cameron Vandenbroucke het boegbeeld is van de dertiende Velofollies-editie. Er zijn volgens organisator Pieter Desmet vier trends om naar uit te kijken: “De elektro-revolutie zet zich door met batterijen op zowat elk type fiets, perfect geïntegreerd en makkelijk uitneembaar om de fiets ook niet-aangedreven te gebruiken. 2019 wordt ook het jaar van de schijfremmen, nu ook in het segment racefiets. Verder bieden schijfremmen de mogelijkheid aan de gravelbike, de jongste telg van de fietsmodellen, om zich te ontwikkelen. De gravelbike, een racefiets met schijfremmen en bredere banden, is multi-inzetbaar en biedt een antwoord op de vraag naar meer avontuur. Tot slot wordt aerodynamica belangrijker bij snelheidsfietsers en ook MTB’s en gravelfietsen. Wat met geïntegreerde kabels en vloeiende buisvormen de nieuwste fietsmodellen een modernere look geeft.”

Testcircuit

Eén van de trekpleisters op Velofollies is het e-bike parcours, met 1.000 testers per dag. Dertig leveranciers laten er hun e-bikes op een circuit met helling testen. Nog een troef zijn de workshops met onder meer bikefitting om lichamelijke klachten te voorkomen, het monitoren van je energievoorraad, blessurepreventie en sportvoeding. Verder staat beleving centraal met de komst van (ex-)toprenners zoals Philippe Gilbert, Sven Nys, Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot en Julien Vermote. Velofollies bezoeken kan op vrijdag 18 januari van 10 tot 21 uur en op zaterdag 19 en zondag 20 januari van 10 tot 18 uur. Kaarten kosten online 7 euro voor kinderen en 11 euro voor volwassenen en aan de deur respectievelijk 10 en 15 euro. Info: www.velofollies.be.