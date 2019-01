Video van Kortrijk Drumt 23 miljoen keer bekeken: “daardoor straks op wereldtournee” Malta en Brussel al zeker, Brazilië en Tenerife lonken Peter Lanssens

15 januari 2019

13u20 0 Kortrijk Een filmpje over Kortrijk Drumt, 247 drummers brachten op 1 juli 2018 een medley op de verlaagde Leieboorden, is al 23 miljoen keer bekeken en 540.000 keer gedeeld. Met resultaat: Kortrijk Drumt mag naar Malta en Brussel, terwijl Brazilië en Tenerife lonken. “We zetten Kortrijk op de wereldkaart”, zeggen Steve Carette en Gino Kesteloot van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule.

Een delegatie van Kortrijk Drumt opent midden juni het nieuw festival DrumFest Malta (Rock & Rave), in Ta’ Qali in Attard. Een gezelschap met Jerry Pinte, Steve Carette, Marnic Ketels, Tom Vynckier, Mieke Cuypers en Gino Kesteloot vertrekt komende vrijdag naar het eiland in de Middellandse Zee, om er de laatste (logistieke) details van het optreden te bespreken. Dwergstaat Malta die beroep doet op Kortrijk Drumt: het is te danken aan een filmpje van de zus van Gino Kesteloot. Waarin te zien is tot wat de drummers in staat zijn. Het werd wereldwijd opgepikt door muzikanten. “We brengen op DrumFest Malta een medley, aangevuld met technonummers. Lokale muzikanten spelen mee. We maken een video voor hen, zodat ze alle nummers vooraf kunnen repeteren. We gaan met zo’n honderd drummers, van Malta én Kortrijk Drumt, alles geven op DrumFest Malta. Er is trouwens meer. We zijn nu zaterdag door het stadsbestuur van Valletta, hoofdstad van Malta en in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa, uitgenodigd. Waarom weten we niet. Misschien krijgen we subsidies, wie weet.”

Koning Filip

Malta is een opstap naar meer. Le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion (SIBP), óók enthousiast na het zien van het filmpje, nodigt Kortrijk Drumt op 21 juli naar de nationale feestdag uit. Om er met zo’n 120 drummers op de Kunstberg in Brussel op te treden. “Ik hoop dat koning Filip komt. Het is een droom van mij en het zou de kers op de taart zijn. Ik ben fier dat ik er als Kortrijkzaan kan tonen wat ik in mijn mars heb”, zegt Gino Kesteloot. Er zullen op de Kunstberg alleen al 25.000 toeschouwers het spektakel volgen.

Dubbel jubileum

En dan is er Brazilië, waar het filmpje opgepikt is door de organisatoren van Orquestra de Baterias in Florianópolis. En waar er eveneens interesse is in de expertise van Kortrijk Drumt. “Het wordt wellicht moeilijk om naar Brazilië zelf af te reizen, want dat is nogal aan de dure kant”, zeggen Steve Carette en Gino Kesteloot. “Maar we zijn wél van plan om een Braziliaanse delegatie op onze volgende driejaarlijkse Kortrijk Drumt uit te nodigen, in Kortrijk zelf in 2021.” Het wordt wellicht een ‘indoor Kortrijk Drumt’ in 2021. Xpo is een optie. Tot slot: ook het Canarisch eiland Tenerife lonkt. “Wellicht kan het via Guy Devos (een beroepsbrandweerman op rust, bezeten van Tenerife, red.), maar Tenerife wacht eerst af of Malta een succes wordt”, zegt Kesteloot. Hij viert in 2019 een dubbel jubileum: 25 jaar drumleraar en 25 jaar gehuwd. “En het is 35 jaar geleden, we vliegen nu eerst naar Malta, dat ik nog op een vliegtuig zat. Want ik heb vliegangst. Waar het 35 jaar geleden heen ging? Naar… Tenerife, voor een optreden met Geert Beernaert. Ik vraag vrijdag aan de piloot, die ons naar Malta brengt, of hij geen familie van Marc Vermeersch (de zanger van de band The MG’s Brothers, red.) is. Want met een Vermeersch loopt het altijd fout af. Als de piloot geen Vermeersch is, komt het goed met de start van de tournee van Kortrijk Drumt”, lacht hij.

Gemotiveerde drummers

Hoe worden de drummers geselecteerd voor de optredens in Malta en Brussel? “We gaan met onze meest gemotiveerde drummers aan de slag”, zeggen Steve Carette en Gino Kesteloot. “We combineren het repeteren voor de medley met de lessen in Drumsessies Gino Kesteloot. Er worden géén lessen geschrapt.”