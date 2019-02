VIDEO. Vakbonden houden wafelenbak op parking Ring Shopping Peter Lanssens

13 februari 2019

De vakbonden houden sinds vanmorgen vroeg een wafelenbak op de parking van het winkelcentrum Ring Shopping, aan de kant van de ring rond Kortrijk (R8), om symbolisch een deel van de koek te eisen. Er werden vanmorgen vroeg ook flyers uitgedeeld aan de kruispunten in de buurt van het Ring Shopping. “We krijgen de laatste jaren tal van hoeraberichten over de economie”, zegt provinciaal ACV-voorzitter Wim David. “Bedrijfswinsten staan op een historisch hoog peil. Werkgevers kregen via de taxshift en de verlaging van de vennootschapsbelasting een blanco cheque van enkele miljarden. Toch zouden werknemers maar mogen onderhandelen over een loonstijging van 0,8 procent. Dat is niet ernstig. We eisen meer dan wat kruimels, we willen een rechtvaardig deel van de koek. Want werknemers verdienen respect. We willen een goed akkoord, met een mooie marge voor meer loon. Daarnaast moeten de minimumlonen en -uitkeringen omhoog en willen we tot betere afspraken over werkbaar werk komen. Werkbaar werk, zowel op het vlak van eindeloopbaan als op het vlak van combinatie werk en privéleven. Tot slot willen we ook een betere mobiliteitsregeling voor de werknemers”, besluit Wim David.