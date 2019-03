VIDEO: Twaalf maten lopen 300 kilometer tegen kanker: “20.757,76 euro ingezameld” Peter Lanssens

21 maart 2019

12u35 8 Kortrijk Drie Kortrijkse teams lopen 300 kilometer op de 100km-run voor Kom op tegen Kanker, op zondag 24 maart in en rond recreatiedomein De Schorre in Boom. Het doel was om 7.500 euro in te zamelen voor onderzoek tegen kanker, maar het is véél meer. Er is liefst 20.757,76 euro ingezameld.

En daar zijn deelnemers Olivier Vanhoutteghem (45), Pieter Lust (41), Fitzgerald Rigole (44), Ruben Cordonni (41), Serge Decock (47), Rianne Welvaarts (46), Karen Pattyn (44), Marian Raepsaet (38), Cidalia Da Silva (42), Marie De Clerck (43), Joni Cooreman (38) en Maud Hubrecht (45) trots op. “Het is de max”, zegt Karen Pattyn. De fraaie som is te danken aan de vele sponsors met als hoofdsponsors modezaak Brooklyn, Medisch Labo Bruyland en Bank De Kremer én de vele giften van sympathisanten op de site van Kom op tegen Kanker. ‘De 300’ zijn erg dankbaar. Ze lopen mee omdat ze allemaal wel iemand kennen die kanker overwon of helaas aan de ziekte overleed. Ze deden zelf ook veel moeite om extra geld in het laatje te brengen. Er waren drie leuke acties de voorbije maanden: een champagne- en oesterfestijn in winterbar Wünderbar in De Blauwe Hoeve, vijf weken op rij elke woensdagavond een ‘glow in the dark run’ én een fuif in de vroegere gebouwen van Labo Bruyland in de Meiweg. Chapeau! De motivatie is nu groter dan ooit om de 300 kilometer op de 100km-run ook helemaal uit te lopen.